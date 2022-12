Cantora animou o público com seus grandes sucessos e fechou a programação de shows de fim de ano - Paulo Dimas/CCS PMBM

18/12/2022

Barra Mansa - A última noite de shows em Barra Mansa foi marcada por muita alegria. Cerca de cinco mil pessoas acompanharam e cantaram junto com a cantora Sandra de Sá os seus maiores sucessos, como “Olhos Coloridos” e “Joga Fora no Lixo” . O dia no Calçadão Dama do Samba também teve a participação da cantora Cecília Reis, que abriu a programação com um repertório variado.

A vice-prefeita Fátima Lima esteve no evento, destacou a importância de Sandra de Sá para o cenário musical e parabenizou a Fundação Cultura pelo trabalho realizado ao longo do ano. “Eu não tenho palavras para expressar o que a Sandra de Sá representa para a música popular brasileira. Ela é um ícone e trouxe para Barra Mansa uma mensagem de paz, alegria e de muito respeito. Outro destaque da noite foi o público, que fez uma participação maravilhosa e com brilho nos olhos. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a nossa Fundação Cultura pela ótima programação, foram momentos incríveis”, disse Fátima Lima.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, fez um balanço das atividades realizadas em Barra Mansa. “Estamos muito felizes com o fim de ano que fizemos na cidade com a iluminação de Natal, com a programação artística, que teve festival de teatro, dança, música, cinema e grandes shows na Beira-Rio, que se transformou no lugar da cultura da cidade. O Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus não recebeu esse nome à toa, não é só pra homenagear uma grande sambista da nossa cidade, mas também para receber o público com grandes shows e atrações que fazem a cultura da nossa cidade na sua expressão máxima, que é ocupar a rua com uma grande festa”, destacou Bravo.

A pedagoga Regiane Gabriel Alves acompanhou ao show ao lado da família e elogiou a estrutura do evento. “A programação montada para nós neste fim de ano foi muito boa, Barra Mansa está de parabéns. Estive aqui no Cacique de Ramos e agora nesse show maravilhoso apresentado pela Sandra de Sá, foram noites sensacionais”, disse.

A programação de fim de ano no Calçadão Dama do Samba foi encerrada neste domingo (18), com o Samba da Jurema, a partir das 12h.