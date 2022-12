Realizado pela primeira vez de forma gratuita, evento reuniu cerca de seis mil pessoas em Barra Mansa - Paulo Dimas/CCS PMBM

Realizado pela primeira vez de forma gratuita, evento reuniu cerca de seis mil pessoas em Barra MansaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 19/12/2022 16:48

Barra Mansa - O Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus encerrou sua programação de eventos em 2022 com chave de ouro. O Samba da Jurema, realizado pela primeira vez de forma gratuita, reuniu cerca de seis mil pessoas em Barra Mansa e arrecadou meia tonelada de alimentos não perecíveis na tarde deste domingo (18). Idealizador do Samba da Jurema, Davi Tedesco, agradeceu o apoio da Fundação Cultura na realização do evento na cidade.

“No início fomos muito questionados por levar o Samba da Jurema para espaços considerados de classe social alta. A nossa defesa era sempre de que o samba é para todas as pessoas e em todos os lugares, motivo pelo qual sempre trabalhamos com preços populares. Mas existia um desejo enorme de fazer o evento na rua para que todos pudessem participar e estamos muito felizes e gratos à prefeitura de Barra Mansa e à Fundação Cultura, que abraçaram o projeto e abriram as portas para a realização aqui no Calçadão Dama do Samba”, disse Tedesco.

O torneiro mecânico Adailton Júnior foi um dos presentes e destacou a organização da festa. “Vim aqui com a minha família. Todos que trabalharam para a realização estão de parabéns. Um evento de extrema qualidade, com segurança e uma boa estrutura. Espero que em 2023 tenha mais eventos como este”, elogiou.