CACS tem atribuição de acompanhar a transparência e a aplicação dos recursos provenientes do FundebPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 19/12/2022 17:37

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira (19), foi realizada a posse dos novos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS– Fundeb) de Barra Mansa. A ata foi assinada pela vice-prefeita Fátima Lima. O mandato dos novos conselheiros começa no dia 1º de janeiro de 2023 e segue até 31 de dezembro de 2026.

O CACS tem a atribuição de acompanhar o controle social sobre a distribuição, a transparência e a aplicação dos recursos provenientes do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). O conselho é constituído por 13 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, representando o Poder Executivo, professores, diretores, servidores técnico-administrativos, pais de alunos, estudantes, Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar e organizações da sociedade civil.

A vice-prefeita Fátima Lima falou sobre a importância da parceria da sociedade civil com o Executivo. “É muito importante realizarmos esse trabalho em conjunto para que a educação em nosso município seja cada vez mais beneficiada. A fiscalização garante que os recursos sejam corretamente aplicados e quem mais tem a ganhar são os estudantes, que representam o futuro de nosso município”, disse Fátima.

O secretário de Educação, Marcus Barros, ressaltou que Barra Mansa cumpriu dentro do prazo todo o processo de eleição dos novos conselheiros. “O controle social é fundamental para corroborar e amparar o nosso trabalho de investimentos. O Conselho tem uma responsabilidade muito grande e é parceiro da Secretaria de Educação no acompanhamento dessas ações”, apontou.

Novos conselheiros:

1- Ionara Higyno Muniz (suplente: Filipe Carvalho Medeiros)

2- Débora Carreiro Dutra (suplente: Juliano Evangelista Alves)

3- Gabriel Rezende Dotta (suplente: Mário Silva Ferraz Chaves)

4- Jocélio de Souza Maciel (suplente: André Luiz de Oliveira C. da Silva)

5- Marinilda da Silva Lopes (suplente: Carina Baia de Almeida)

6- Lisandra Aparecida Canela (suplente: Michelle Moura da S. Nascimento)

7- Janaina Mendes Nunes Santos (suplente: Márcia Carolina Ramos Silva Marinho)

8- Sílvia Cristina Cunha (suplente: Alexson Oliveira Machado)

9- Amauri de Almeida (suplente: Marcília Romana Martuscelo)

10- Camila Cristina da Costa Santos (suplente: Thaís Costa Silva e Silva)

11- Dayane Carla Salvio (suplente: Ana Paula Parreiras)

12- Maria Madalena de Souza (suplente: Maria Aparecida de Menezes)

13- Andreia Theodoro Pires (suplente: Ricardo de Araújo)