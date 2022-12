Vacinômetro, divulgado pelo Plano Municipal de Imunização, aponta 399.045 doses aplicadas em Barra Mansa - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 19/12/2022 17:45

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta segunda-feira (19), o calendário de vacinação contra Covid-19 e Influenza, assim como a atualização dos números de doses aplicadas no município. É sempre importante ressaltar a importância da população manter o esquema vacinal atualizado, mesmo com o número de casos em baixa, pois o imunizante contribui para que os sintomas da doença se apresentem de forma leve. A prova disso é a baixa nas internações e no número de mortes.

O vacinômetro desta semana, divulgado pelo Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19, aponta os números de aplicação desta semana: 399.045 doses foram aplicadas no município, contando com a aplicação em jovens, adultos e doses pediátricas.

Barra Mansa não conta com pessoas hospitalizadas com suspeita ou casos positivos de Covid-19. O município registrou, ao todo, 128.906 casos notificados desde o início da pandemia, com 43.305 positivos, 42.118 pessoas curadas, 85.600 descartados e 757 óbitos.

A coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Yasmim Rio Verde, destacou a importância de manter a caderneta atualizada e não deixar a imunização para depois. “A vacina é de suma importância para amenizar os sintomas da Covid-19. Sempre deixamos claro para o munícipe que, mantendo o seu esquema de imunização em dia, as chances de desenvolvimento dos sintomas e da doença caem drasticamente” pontuou Yasmim.

Confira abaixo como está o esquema vacinal contra Covid-19 no município:

- 1ª Dose: população a partir de 6 meses de idade;

- 2ª Dose: agendadas

- 3ª Dose: para maiores de 12 anos que tomaram a segunda dose até quatro meses antes;

- 4ª Dose: para pessoas a partir de 18 anos, obedecendo ao intervalo de quatro meses entre a terceira e quarta doses;

- 5ª Dose: para pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos, obedecendo ao intervalo de quatro meses entre a quarta e a quinta dose.