Confira a lista com os produtos e estabelecimentos pesquisados pelo Procon-BMDivulgação/CCS PMBM

Publicado 21/12/2022 15:52

Barra Mansa - O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Barra Mansa, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, divulgou nesta quarta-feira (21), uma pesquisa destinada à divulgação de preços dos produtos natalinos no município. A equipe visitou cinco estabelecimentos diferentes, coletando orçamento de 29 produtos típicos e muito procurados nesta época do ano.

A tabela abrangeu frutas, por exemplo, que podem ser encontradas entre R$37,72 o quilo e R$75,42/kg nos supermercados. Já o bacalhau, tradição em várias famílias, custa entre R$64,46 e R$126,54/kg, segundo as pesquisas. O consumidor também pode conferir os valores de carnes, frangos, nozes, sobremesas e vinhos no balanço divulgado.

O gerente do Procon, Felipe Goulart, destacou a importância da pesquisa de preços. “Nesta época de Natal e Ano Novo, a cidade toda se mobiliza e lota os supermercados para comprar os alimentos necessários. A pesquisa é uma forma de orientar o consumidor sobre os preços mais acessíveis. Quando o assunto é economizar, vale à pena conferir os resultados divulgados pelo órgão”, revelou.

O consumidor que precisar de atendimento do Procon deve se encaminhar à sede do órgão, localizada na área externa do Centro Administrativo, na Rua Luís Ponce, 263, Centro.