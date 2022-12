Culturas afro e indígena foram trabalhadas sob diversos aspectos na escola - Divulgação/CCS PMBM

Culturas afro e indígena foram trabalhadas sob diversos aspectos na escolaDivulgação/CCS PMBM

Publicado 21/12/2022 15:41

Barra Mansa - A Escola Municipal Damião Medeiros, localizada no bairro Paraíso de Baixo, em Barra Mansa, foi finalista da 8ª edição do prêmio Educar com Equidade Racial e de Gênero. Organizado pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), o evento foi realizado este mês na cidade de São Paulo e reuniu unidades escolares de todo o país que apresentaram projetos relacionados ao tema.

A diretora adjunta, Cristiana Aparecida, que é a idealizadora do projeto apresentado pela escola de Barra Mansa, nomeado como ‘Negritude Damião’, falou sobre a atividade. Ela ressaltou a importância da premiação e o trabalho realizado por toda a equipe da escola Damião Medeiros, assumindo o compromisso de construir uma Educação Antirracial. “Contemplamos a cultura indígena e afro dentro da escola, mostrando para os alunos toda a diversidade cultural do nosso país”, explicou.

"A escola ficou entre os finalistas e temos muito orgulho de conseguirmos concretizar essa posição. Isso significa o reconhecimento de um projeto desenvolvido há seis anos”, destacou a diretora Angélica Cristina.

O projeto

O ‘Negritude Damião’, começou em 2017, na Escola Municipal Damião Medeiros. Ao longo de 2022 foram sendo desenvolvidas atividades relacionadas à cultura indígena, com base na Lei 11.645/08. Em março deste ano, o projeto foi inscrito pela equipe diretiva no Prêmio Educar, ficando entre os 20 melhores projetos do país, dentre os mais de 700 inscritos de todo o Brasil.