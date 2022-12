Monitoramento do plantio é realizado por meio do painel Barra Mansa Mais Verde, da secretaria municipal de Meio Ambiente - Divulgação/CCS PMBM

Monitoramento do plantio é realizado por meio do painel Barra Mansa Mais Verde, da secretaria municipal de Meio AmbienteDivulgação/CCS PMBM

Publicado 21/12/2022 15:29

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, doou ao longo de 2022 mais de 10 mil mudas de árvores de espécies nativas da Mata Atlântica. A doação de mudas nativas integra uma série de ações de compensação ambiental, como TACs (Termos de Ajustamento de Conduta) e condicionantes de licenciamentos ambientais.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa, Vinícius Azevedo, o recorde de doações foi obtido graças ao empenho das equipes envolvidas na iniciativa. “Nossa equipe está bem estruturada com profissionais das áreas de engenharia agrônoma e florestal, biólogo, entre outros. E isso está viabilizando a proposta de tornar Barra Mansa cada vez mais verde, com a arborização de forma inteligente e planejada. O plantio de árvores traz inúmeros benefícios ambientais e humanos, como a conservação da biodiversidade, a proteção do solo, evitando desgaste, erosão e deslizamento de terra; o conforto térmico nos dias de temperaturas mais elevadas; a preservação dos cursos d’ água e criação de uma proteção natural contra a poluição sonora”, enumerou.

O monitoramento do plantio é realizado por meio do painel Barra Mansa Mais Verde, da própria secretaria. Entre as espécies doadas estão ipê roxo, mirindiba, ingá, pacova, flor de papagaio, pau d'alho, urucum, mutambo, aroeira, pau de jangada, jacarandá, grumixama e copaíba.

Ainda de acordo com Vinícius Azevedo, em 2023 a proposta de reflorestamento do município terá continuidade e será ampliada, podendo ter a produção de mudas no próprio horto municipal.

Interessados em obter as mudas das árvores ornamentais devem entrar em contato com a secretaria pelo telefone (24) 2106-3408, ou se encaminhar diretamente ao Horto Florestal Municipal, localizado na Estrada Vereador Carlos Campbell Vieira, n° 1.469 - Água Comprida, Vila Nova, no período de 8:30h até as 11:30h.