Na plateia, pais, amigos e professores dos alunos, além de representantes da Secretaria de Estado de EducaçãoFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 22/12/2022 14:31

Barra Mansa - A Escola Vocacionada à Música de Barra Mansa, que integra o Ciep 485 - Professor João Batista de Barros, no bairro Bom Pastor, realizou na noite desta quarta-feira (21), a primeira edição do Show de Talentos Especial de Fim de Ano. Promovido pela prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o evento aconteceu na Sala de Espetáculos Lurdinha Chiesse, no Parque da Cidade, e reuniu cerca de 100 jovens numa atividade que envolveu canto, teoria, percepção e prática musical, expressão corporal, afinidade e muita integração.

No repertório foram apresentados desde grandes clássicos de orquestras, MPB (Música Popular Brasileira) até a tradicional percussão que possibilita o ritmo contagiante dos sambas enredos em nosso país.

Presente ao evento, a vice-prefeita Fátima Lima destacou a importância da Escola Vocacionada à Música. “A iniciativa tem levado aos nossos jovens oportunidades amplas que vão além das salas de aula. É a chance para que eles se dediquem, se descubram enquanto cidadãos inseridos na sociedade e sejam quem eles quiserem, mostrando seus talentos e habilidades. É uma grande honra para Barra Mansa sediar a primeira Escola Vocacionada à Música no Brasil. Temos também a Escola Vocacionada Socioambiental, que funciona no Ciep Ada Bogato, na Região Leste. Ambas em tempo integral e que têm impactado positivamente a vida dos nossos alunos”, destacou.

Para o secretário municipal de Educação de Barra Mansa, Marcus Vinicius Barros, a apresentação resumiu o trabalho realizado ao longo de 2022. “Inauguramos a Escola Vocacionada à Música em fevereiro deste ano e os resultados superaram as nossas expectativas. E o melhor, está fazendo a diferença na vida dos nossos alunos. Importante destacar que ninguém faz nada sozinho e a escola é uma parceria junto a Secretaria de Estado de Educação, enquanto o projeto Música nas Escolas desenvolve a área específica”, disse.

Na plateia, pais, amigos e professores dos alunos, além das representantes da Seeduc, as assessoras do Secretário de Estado Kellen Lapeter e Paula Maria Silva, e o coordenador de Educação da Regional do Médio Paraíba, Cláudio Ponciano.

Em 2022, de acordo com a Diretora Saionara Maciel, o projeto alcançou alunos dos 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. “Para 2023, estamos trabalhando na perspectiva de ampliar o projeto para 250 alunos, do 6º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino Médio. Os interessados já podem se matricular, bastando para isso, se encaminhar à secretaria do CIEP, na Rua Siqueira Campos, e apresentar o documento de transferência e o comprovante de escolaridade”, detalhou.

O diretor Giliade Lima, e a também coordenadora musical e professora de canto e coral, Renata de Almeida, explicaram a proposta pedagógica, matriz curricular e os projetos interdisciplinares.

“A música é uma linguagem universal que perpassa pela matemática, português, artes, geografia, história, enfim toda a grade curricular. E isso, nos possibilita o desenvolvimento de atividades integradas numa escola que funciona em regime integral. Atuamos inclusive, com a perspectiva do empreendedorismo, mostrando aos nossos jovens as possibilidades existentes no mercado de trabalho relativas ao segmento da música”, conclui Giliade.

No decorrer do ano, o Show de Talentos foi realizado todas às sextas-feiras, na própria unidade escolar, na perspectiva de estimular a desenvoltura e a apresentação pública dos alunos. Com os resultados alcançados, a direção da escola já planeja para o próximo ano outros eventos especiais.