Melhorias incluem ainda um novo sistema de bombeamento e a modernização da elevatória - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 26/12/2022 20:11

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) informou que estão em fase de finalização as obras de ampliação do reservatório de água do bairro Getúlio Vargas. A autarquia está aumentando a capacidade de armazenamento, dos atuais 80 mil litros para 600 mil litros, representando quase oito vezes o volume atual. As melhorias incluem ainda um novo sistema de bombeamento e a modernização da elevatória.

De acordo com o coordenador administrativo e financeiro do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, em breve o novo reservatório estará em funcionamento. “Estamos concluindo a montagem do reservatório e já vamos fazer as fases civil e elétrica, para entrar em operação no início de 2023”, explicou.

Ainda segundo o coordenador administrativo, todo o entorno será beneficiado. “Atualmente os equipamentos usados possuem 50 cavalos de força, mas com a ampliação serão substituídos por bombas de 75 cavalos de potência. Todas essas melhorias vão atender não apenas os moradores do Getúlio Vargas, mas toda a população”, concluiu Zeca.