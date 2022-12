Em outubro, Guarda Ambiental resgatou 39 pássaros silvestres no bairro Vila Independência - Divulgação/CCS PMBM

Em outubro, Guarda Ambiental resgatou 39 pássaros silvestres no bairro Vila IndependênciaDivulgação/CCS PMBM

Publicado 29/12/2022 15:39

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) de Barra Mansa, divulgou esta semana o balanço dos resgates de animais silvestres que estavam em locais ou condições inapropriadas ao longo de 2022, em operações feitas com apoio da Guarda Ambiental. Ao todo, 213 animais foram resgatados.

Mais da metade desse número - 117 espécimes - corresponde a pássaros encontrados presos em gaiolas. Já o gambá é o mamífero mais presente nos resgates, totalizando 33 acolhidos. A lista conta com muitas outras espécies como maritacas, corujas, gaviões, jabutis e saguis.

As principais ações realizadas pela Guarda Ambiental nesse sentido são a realocação de animais silvestres encontrados em áreas residenciais ou resgate dos que são mantidos em cativeiro de forma irregular por moradores. Os animais resgatados são enviados para os centros de triagem, onde recebem o devido atendimento veterinário para, então, serem reinseridos na natureza..

De acordo com o gerente de Fiscalização da SMMADS, Felipe Rodrigues, o trabalho é importante para a proteção da fauna e da biodiversidade, além de evitar acidentes com esses animais.

“Sempre que houver contato com animais silvestres em situação de risco, a população deve entrar em contato com a Guarda Ambiental ou Corpo de Bombeiros”, alertou.

O contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pode ser feito através do telefone (24) 2106-3408. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número (24) 3326-1910.