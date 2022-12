Além de pistola 9 mm, policiais apreenderam 318 pinos de cocaína, 20 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/12/2022 20:43

Barra Mansa - Policiais militares prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (26), na Vila Coringa, em Barra Mansa, um homem de 27 anos, por posse ilegal de arma e tráfico de drogas. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os PMs receberam informações de um homem que estaria traficando e portando uma pistola, na Rua Alice Martins de Barros, na noite anterior à prisão.

Os policiais se dirigiram ao endereço informado e descobriram que o suspeito estaria dormindo na casa da namorada. Os agentes então foram ao local e contataram a namorada do suspeito - dona do imóvel - que informou que ele estaria dormindo, junto com a filha dela, uma menor de 17 anos.

A namorada autorizou os policiais a entrarem na residência, onde encontraram o suspeito dormindo. Assim que foi abordado pela guarnição, o homem apontou para os policiais onde estava a arma, que foi apreendida, assim como sete munições intactas de calibre 9 milímetros. Na sequência, os PMs deram voz de prisão ao suspeito e iniciaram uma busca pelo imóvel, onde encontraram no quintal uma bolsa contendo 318 pinos de cocaína (totalizando cerca de 292,4 gramas); 20 trouxinhas de maconha (cerca de 36,4 gramas) e um rádio transmissor. O suspeito detido e todo o material apreendido foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde o homem permaneceu preso em flagrante.