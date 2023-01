Alterações têm como objetivo a melhoria do atendimento e dos serviços oferecidos, em momentos delicados para as famílias - Felipe Vieira/CCS PMBM

Alterações têm como objetivo a melhoria do atendimento e dos serviços oferecidos, em momentos delicados para as famíliasFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 02/01/2023 16:20

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, irá implementar diversas mudanças no Cemitério Municipal, localizado no Centro. As alterações têm como objetivo a melhoria do atendimento e dos serviços oferecidos, em momentos delicados para as famílias. A humanização do atendimento é o principal procedimento a ser adotado em todas as atividades, principalmente nos atendimentos realizados pelo cemitério. Para isso, uma assistente social ficará diariamente no local, prestando assistência às famílias.

Outro benefício para os usuários será o parcelamento em até seis vezes das custas do enterro. Atualmente o parcelamento é no máximo em três vezes. Além disso, uma nova viatura funerária foi adquirida e já está pronta para o funcionamento. O modelo, da marca Ford, custou cerca de R$ 320 mil. Para aumentar a segurança no local serão instaladas câmeras de segurança em toda a área.

O site do cemitério também passará por mudanças, com o objetivo de atender melhor a população. As informações de horários, contatos e o obituário serão atualizados diariamente. Os serviços de manutenção que já são realizados com frequência, como capina, limpeza, recuperação dos muros e pinturas internas e externas, também serão intensificados neste ano.

O secretário em exercício da pasta, Fanuel Fernando, destaca que o principal objetivo para este ano é humanizar o trabalho da Secretaria de Assistência Social. “A pedido do prefeito Rodrigo Drable, estamos planejando muitas coisas boas para a secretaria, queremos transformá-la em referência e na melhor Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e para isso nós vamos intensificar ainda mais nossos esforços”, afirmou.