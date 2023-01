Nesta quarta-feira (4), o carro fumacê começou a percorrer os bairros da cidade - Arquivo/CCS PMBM

Nesta quarta-feira (4), o carro fumacê começou a percorrer os bairros da cidadeArquivo/CCS PMBM

Publicado 04/01/2023 18:38

Barra Mansa - Para manter os números da dengue, zika e chikungunya em baixa no município (queda de 89% no comparativo 2021/2022), equipes da Vigilância em Saúde Ambiental intensificam o combate ao Aedes aegypti. A combinação de chuva e sol do verão contribui para o aumento de casos das doenças, que têm o mosquito como transmissor. Nesta quarta-feira (4), o carro fumacê começou a percorrer os bairros da cidade. A ação foi iniciada nas vias centrais e seguirá para as demais nos próximos dias.

De acordo com o supervisor de Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Marcos Rodrigues, também nesta semana, foi iniciado o LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti), cujo resultado deve ser divulgado semana que vem. Ele aproveita para destacar ações do município para manter os números das doenças em baixa, mas também para ressaltar a importância da participação popular no combate ao mosquito.

“Devido à intensificação das chuvas e um acúmulo maior de água em todo lugar, temos que fazer o máximo possível para retirar todos os objetos que estejam a céu aberto e possam acumular água. Neste período, as pessoas têm que estar mais atentas em relação ao seu quintal, sua residência, para aquilo que a gente vem repetindo há bastante tempo: ‘o combate à dengue deve ser sempre feito pelos moradores também. Cada um fazendo a sua parte, junto com o poder público através dos agentes’. Então, a conscientização é a chave do sucesso do programa de combate ao Aedes aegypti”, destaca Antônio Marcos.

Entre as medidas que podem ser adotadas pela população, estão: “observar as caixas d’água, porque nessa época venta muito e elas têm que estar amarradas; calhas, vasos de planta e todo objeto que possa acumular água devem ser retirados do quintal; observar as caixas coletoras de água. São 10 minutos por semana com essas ações que podem evitar a proliferação do mosquito”, pontuou o supervisor da Vigilância.

A população pode denunciar locais que podem ser criadouros do Aedes aegypti através do Disque Dengue: (24) 3326-2588, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Carro fumacê

Quando o pulverizador espacial UBV e FOG, popularmente conhecido como carro fumacê, passar pelos bairros, os moradores devem abrir as janelas das residências, pois alguns mosquitos ficam escondidos dentro de casa, atrás das cortinas, debaixo de cama, sofá ou em locais mais escuros. Cerca de 90% dos focos estão dentro das residências.



LIRAa

Através do LIRAa, Antônio Marcos explicou que é coletada a amostragem de pontos para ver o grau de infestação larvário do Aedes aegypti. “Os agentes de Barra Mansa fazem praticamente um levantamento diário. O LIRAa é a parte oficial, que vem para auxiliar; é uma ferramenta a mais. Provavelmente na segunda-feira já teremos um resultado sobre o índice larvário do município”, acrescentou Antônio Marcos.

Quadro das doenças

Em 2021 foram confirmados 803 casos de dengue e 2 de chikungunya em Barra Mansa. Em 2022 foram confirmados 85 casos de dengue e 1 de zika. Em relação aos números, o município apresenta queda de 89,41% de dengue, na comparação do ano de 2021 com o de 2022.