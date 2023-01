Estrutura foi danificada no início do ano passado por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 06/01/2023 16:33

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable visitou na manhã desta sexta-feira (6), o local do início das obras de reconstrução da ponte de pedestres que liga as ruas Paulo Luiz Nogueira e José Hipólito, sob o viaduto da Via Dutra, no bairro Cotiara. A estrutura foi danificada no início do ano passado por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade. Além da reconstrução da ponte, a Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) vai instalar galerias de água fluvial no rio que dá nome ao bairro.

Drable destacou a evolução dos serviços e também a garantia de um deslocamento seguro para os moradores. “Estamos restabelecendo um trecho muito importante para a população. A nova ponte que irá ligar as duas ruas vai garantir a passagem de forma rápida e segura para todos os moradores. Fico satisfeito de estar aqui e ver que o andamento das obras está no rumo certo”, disse o prefeito.

O secretário de Manutenção Urbana, César Carvalho, e o vereador Jeferson Mamede também estiveram no local. Eles ressaltaram que a reconstrução da passagem irá permitir que as pessoas atravessem as ruas de forma rápida e segura.

“Esta obra vai adiantar a vida de muitas pessoas que precisam fazer a locomoção entre esses bairros. Muitos munícipes têm que dar a volta para atravessar as ruas, o que demanda muito tempo e esforço.” ,apontou César.