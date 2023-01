Objetivo é melhorar atendimento à população, arrecadação municipal e qualidade de vida dos munícipes - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 09/01/2023 17:37

Barra Mansa - O ano começou com Planejamento Estratégico na Secretaria de Finanças de Barra Mansa. Todos os líderes do setor se reuniram nos últimos dias para planejar, disciplinar, e manter o foco nos processos relevantes e prioritários para o governo. O objetivo é melhorar o atendimento à população, arrecadação municipal e, consequentemente, a qualidade de vida dos munícipes.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, destacou que ao longo de três anos, vários projetos foram colocados em prática, maximizando os resultados da pasta.

“A gente elenca o que hoje é prioritário para a Secretaria e também para o governo municipal como um todo, pois os desdobramentos da Finanças refletem em outros setores, em serviços prestados. A melhor arrecadação aumenta a qualidade de vida da sociedade, traz o equilíbrio econômico da cidade, uma vez que fazendo a coisa certa no equilíbrio entre receita e despesa, a gente faz os devidos pagamentos a fornecedores locais e aos servidores. Isso também fomenta a economia local”, pontuou Leonardo.

Entre os projetos já implementados pelo setor, estão: ‘Finanças Informa’, que visa dar mais transparência às ações do governo; ‘Atendimento Classe A’, que oferece serviços de excelência à população de forma ágil, através de sistema digital; reestruturação da Fiscalização Tributária, Contabilidade e Tesouraria; ‘Gerenciamento Eletrônico de Documentos’ (GED) e carnê digital do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

“Estes são alguns dos projetos que nós implantamos e potencializaram nossa arrecadação – de R$2,8 milhões há 3 anos para R$6,5 milhões/ano, atualmente”, ressaltou o secretário.

Entre as ações que já vêm sendo planejadas para 2023 está o 'Finanças nos Bairros'. Através da iniciativa, a população terá acesso a alguns serviços da Secretaria de forma itinerante, próximo às suas casas. Mais novidades sobre o projeto serão divulgadas em breve pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Barra Mansa.