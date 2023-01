Publicado 07/01/2023 16:21

Barra Mansa - A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Barra Mansa segue monitorando áreas de risco no município que podem ser afetadas com a chuva contínua neste fim de semana. Na tarde deste sábado (7), as equipes estiveram no bairro São Judas Tadeu para acompanhar a situação da Rua Mauro Granato, onde há uma obra para um muro de contenção, que está sendo executada pelo Governo do Estado.

De acordo com o coordenador da COMPDEC, João Vitor da Silva Ramos, o tráfego de veículos pesados foi interrompido e os motoristas estão sendo orientados a acessar o bairro por outras vias. “Pedimos o apoio da população para que evitem passar pela Rua Mauro Granato. Há uma rachadura no asfalto e é importante que haja o mínimo de trânsito possível para que a situação não se agrave. Nós já fizemos o isolamento do local, para que veículos pesados não trafeguem e comunicamos o caso às empresas de ônibus que atuam na localidade”, informou João Vitor, acrescentando que a rota do transporte público já foi alterada.

“Os moradores, principalmente os usuários dos coletivos, devem ficar atentos. A empresa de ônibus que fazia o itinerário São Judas x Boa Vista sofreu mudanças. Devido à situação da rua, a empresa nos informou que terá um veículo para atender o São Judas Tadeu e outro o Boa Vista, eles não irão cruzar os dois bairros”, explicou.

O coordenador informou ainda que a Secretaria de Manutenção Urbana já foi acionada para realizar uma intervenção emergencial. “O secretário de Manutenção Urbana, César Carvalho, está deslocando uma equipe para fazer a contenção da água que desce pela rua e, assim, evitar que a situação se agrave”, disse João Vitor.

Defesa Civil de Barra Mansa interdita três imóveis e uma garagem

A Defesa Civil também registrou duas ocorrências de deslizamentos de terra, entre o final da tarde de sexta-feira (6) e a madrugada deste sábado (7). Os fatos ocorreram nos bairros São Sebastião e Vila Independência.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, os registros são em decorrência das constantes chuvas que atingem o município. “No final da tarde de sexta-feira nós atendemos uma ocorrência na Rua Francisco Carlos Meire, no São Sebastião. Lá, aconteceu a queda de um muro e o deslizamento de terra, que gerou a interdição de três imóveis. Tomamos essa decisão para preservar a vida dos moradores, pois temos a previsão de chuva intensa até este domingo (8); e de fraca a moderada até a próxima quinta-feira, dia 12. A Secretaria de Assistência Social, junto ao Cras, foi comunicada para prestar apoio e o atendimento às famílias, que foram acolhidas em casas de parentes”, informou João Vitor.

No bairro Vila Independência, uma garagem foi interditada na Rua Oito. “Nesta outra ocorrência houve um deslizamento de um barranco. O imóvel não foi afetado, e não oferece risco aos moradores. Nós seguimos monitorando todas as áreas do município e com equipes de prontidão. Em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar atendimento através dos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427. Em caso de alagamentos ou transbordo, famílias que ficarem ilhadas podem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193”, orientou o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa.