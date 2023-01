Atividade faz parte do calendário cultural de Barra Mansa, por meio da Lei 4.1567/2013 - Paulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

Atividade faz parte do calendário cultural de Barra Mansa, por meio da Lei 4.1567/2013Paulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

Publicado 10/01/2023 20:03 | Atualizado 10/01/2023 20:10

Barra Mansa - Neste domingo (15), Barra Mansa vai receber mais um Encontro de Folia de Reis, com o apoio da prefeitura, através da Fundação Cultura (FCBM). O evento será a partir das 14 horas, na Praça Prefeito Marcello Fonseca Drable, na Vila Nova/Água Comprida. A atividade faz parte do calendário cultural da cidade, por meio da Lei 4.1567/2013.

De acordo com o presidente da FCBM, Marcelo Bravo, a Folia de Reis é uma manifestação popular que celebra o Dia de Reis - comemorado em 6 de janeiro. A edição deste ano será a primeira realizada desde o início da pandemia de Covid e a expectativa é que oito grupos do município participem.

“A cultura popular é bem preciosa. Fazemos o melhor, com os recursos que temos, para garantir a manutenção dessa tradição das Folias de Reis. Os mestres já se encontram cadastrados no Iphan, e criamos o primeiro edital para os mestres de folia de reis na ocasião da aplicação dos recursos federais de emergência cultural no período mais crítico da pandemia”, destacou Bravo.

SERVIÇO

Encontro de Folia de Reis

- Data: 15/01 (domingo)

- Horário: a partir das 14h

- Entrada Gratuita

- Local: Praça Prefeito Marcello Fonseca Drable – Rua Osório Gomes de Brito, bairro Vila Nova/Água Comprida