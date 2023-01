Publicado 16/01/2023 11:31

Barra Mansa - Policiais militares encontraram o corpo de um homem de 20 anos, assassinado a tiros, na Rua João Batista Ataíde, no bairro Vila Maria, por volta de 21h30 deste domingo (15). Segundo as informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Paulo Ricardo Cesar Ferreira.

De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais, eles foram verificar uma denúncia de que um homem teria sido baleado. Chegando ao local, os agentes encontraram a vítima já morta. Os PMs afirmaram que não foi possível encontrar testemunhas do fato e que a perícia encontrou um projétil de arma de fogo no local.

O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) e a ocorrência foi registrada na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).