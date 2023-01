Moradores da localidade participaram da iniciativa; no ano passado, projeto plantou mais de 11 mil mudas - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 13/01/2023 14:41

Barra Mansa - A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, acompanhou a primeira ação de reflorestamento de 2023, realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A atividade aconteceu nesta sexta-feira (13), no bairro Santa Izabel, em uma área verde perto dos condomínios ‘Minha Casa, Minha Vida’. Moradores da localidade participaram da iniciativa.

A vice-prefeita destacou o trabalho realizado no município e a importância de tornar as áreas verdes locais de lazer para a população. “Ano passado nós ultrapassamos a marca de 10 mil mudas plantadas em diversas áreas da cidade, trazendo o verde para o nosso dia a dia. Ações como esta, onde contamos com a participação dos moradores, principalmente das crianças, são importantes para despertar a consciência ambiental e fazer com que áreas, antes sem vida, sejam utilizadas para a diversão. Além disso, contribui na conscientização para uma alimentação mais saudável, já que a maioria das árvores são frutíferas”, ressaltou Fátima Lima.

Os moradores Renata Carvalho e José Maurício Xavier foram voluntários na atividade e comemoram o reflorestamento da área. “Antes essa área era usada apenas quando as crianças vinham soltar pipas. Com essas mudas, em breve nós teremos sombra e frutas. Será uma oportunidade de usarmos este espaço para outras atividades, como brincadeiras e piquenique”, disseram.

A atividade contou com a participação de crianças, como Pâmela Martins Pereira, de 6 anos, e as irmãs Rebeca Rodrigues Costa e Luiza Valentina Rodrigues Costa, de 12 e 9 anos. “O Gilson (gerente de reflorestamento) nos contou que essas árvores são de frutas, como goiaba, manga, limão e outras. Já estamos ansiosas para que elas cresçam logo para podermos colher”, comemoraram.

Mais árvores em 2023

O gerente de reflorestamento da Secretaria de Meio Ambiente, Gilson Assis, destacou que em 2022 o município plantou 11.230 mudas e a expectativa para este ano é aumentar esse número. “Hoje nós trouxemos 40 mudas de árvores frutíferas para o Santa Izabel, que irá beneficiar os moradores com sombra e frutas. Para 2023, nós temos a meta de alcançar 14 mil mudas, todas de espécies da Mata Atlântica. Lembrando que a população que quiser contribuir com este trabalho de reflorestamento, nós temos o Disque Mudas, quando entregamos as espécies e orientamos os moradores sobre a melhor maneira de realizar o plantio", ressaltou Gilson.

Para mais informações sobre o projeto e pedidos de mudas, o contato pode ser feito pelos telefones: (24) 2106-3408 e (24)99923-7641 - WhatsApp.