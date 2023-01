Campanha existe desde 2014 para chamar atenção da sociedade para as questões ligadas à saúde mental - Felipe Vieira/CCS PMBM

Campanha existe desde 2014 para chamar atenção da sociedade para as questões ligadas à saúde mentalFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 12/01/2023 17:35

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na manhã desta quinta-feira (12), o primeiro dia de uma série de atividades da campanha ‘Janeiro Branco’, que busca chamar a atenção para o tema da saúde mental. As atividades aconteceram na Clínica da Família, no bairro Vista Alegre, reunindo dezenas de pessoas. As equipes da Atenção Básica, dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são as responsáveis pelas ações.

Os presentes puderam contar com uma roda de conversa, onde os profissionais do local abordaram a importância de identificar os sintomas, procurar ajuda, praticar atividades físicas, entre outras pautas levantadas.

A enfermeira da Clínica da Família, Eliane Débora, falou sobre a necessidade de incentivar as pessoas a se consultarem e comentou sobre o tabu existente sobre o assunto. “Infelizmente, a saúde mental é tida como um assunto complicado na nossa sociedade. Isso faz as pessoas ficarem mais reclusas e guardarem seus problemas, acarretando em mais complicações. Um dos nossos trabalhos aqui na campanha é conscientizar as pessoas sobre o tema e encorajá-las a se consultar, para o bem da saúde mental de todos”, explicou Eliane.

A psicóloga do CAPS Estação Mental, Vivian Fonseca, também estava presente no evento e ressaltou sobre a valorização da saúde mental, ponderando que muitas pessoas acumulam problemas que podem acarretar outras doenças.

“Em várias situações, não damos tanto valor para coisas simples que impactam na nossa vida. Uma caminhada na rua, uma conversa com os familiares e uma boa alimentação, são fatores que podem contribuir para uma mente mais saudável e nos distanciar de outros problemas, como a diabetes e a pressão alta, por exemplo”, ponderou Vivian; acrescentando a necessidade das pessoas de procurar ajuda e evitar a reclusão.

“Nosso corpo não consegue dar conta de tudo. Por isso, precisamos procurar auxílio, desabafar nossos problemas e aliviar nossa mente. A população pode sempre contar com os serviços da Atenção Básica, do NASF e do CAPS” concluiu Vivian.

Quem também esteve no local para conhecer a campanha foi Leandra Resende, moradora do bairro Vista Alegre, que elogiou a iniciativa das equipes responsáveis. “Todos aqui estão de parabéns. A conversa de hoje nos mostrou que devemos conversar mais sobre o tema e dar mais valor a nossa mente. Com certeza são aprendizados que vou levar pra vida” destacou a moradora.

Janeiro Branco

A campanha existe desde 2014 e tem o intuito de chamar a atenção da sociedade para as necessidades relacionadas à saúde mental dos seres humanos, considerando-se que, assim como o corpo físico, a mente também requer cuidados especiais. O tema deste ano é ‘A vida pede equilíbrio’.

Barra Mansa vai contar com uma programação que inclui atividades físicas, rodas de conversa e dinâmicas. As equipes da Atenção Básica, dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são responsáveis pelas ações. As próximas atividades serão realizadas nos dias 16 e 26 de janeiro. Além disso, as rodas de conversa serão realizadas em todas as outras Unidades de Saúde da Família.

Confira a programação:

- 16/01 – 9h: USF São Francisco – Rua Horácio Silva, 34, São Francisco.

- 26/01 – 8h30: USF Ano Bom – Rua Tenente José Eduardo, 285, Ano Bom.