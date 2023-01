Comemorações começaram no sábado (7) e seguem até dia 22 de janeiro, com extensa programação - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 11/01/2023 15:10

Barra Mansa - A Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM), em ação conjunta com a Polícia Militar, está com segurança reforçada e viaturas em patrulha para a festa de São Sebastião, evento realizado todos os anos em honra ao Padroeiro da cidade. As comemorações começaram no último sábado (7), e serão realizadas até o dia 22 deste mês, com programação religiosa, feira de artesanato, atrações musicais, show de prêmios e a famosa corrida de São Sebastião, realizada no último dia de festa.

De acordo com a GMBM, serão disponibilizadas duas viaturas para cobrir todos os dias de evento, além de um cronograma especial para acompanhamento do percurso durante a corrida. O Comandante da Guarda Municipal, Paulo César Valente, reforçou que a GM estará de prontidão em todos os momentos da festa, garantindo um evento seguro para todos os munícipes.

“Estamos contando com o apoio da Polícia Militar e disponibilizaremos uma equipe prontificada e duas viaturas para garantir a segurança e diversão de todos os munícipes”, pontuou Valente.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, destacou o trabalho de segurança realizado em Barra Mansa e ressaltou a importância da união entre as forças de segurança.

“Estamos rotineiramente trabalhando em conjunto com todos os órgãos e essa sintonia potencializa os resultados obtidos, além de significar tranquilidade para a população. Atuamos com foco em assistir nossa população e todos podem contar sempre com a Guarda Municipal”, ressaltou Abreu.