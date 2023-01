Capacitação foi para profissionais que atuam com dispensa de medicação nas unidades básicas de saúde - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 10/01/2023 20:45

Barra Mansa - Com o objetivo de dinamizar a utilização do Hórus (Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica) a Secretaria de Saúde de Barra Mansa promoveu na tarde desta terça-feira (10), uma capacitação para profissionais que atuam com dispensa de medicação nas UFS (Unidades Saúde da Família), UBS (Unidades Básica de Saúde) e Sirenes do município. O encontro ocorreu no Parque Natural Municipal de Saudade e foi ministrado pela assistente técnica da Farmácia Municipal, Fátima Azevedo.

Na atividade, foram reiteradas informações acerca das ferramentas do sistema que permitem a melhoria no atendimento aos pacientes, com o registro de forma informatizada do fluxo de medicamentos, o período correto da próxima retirada, o gerenciamento do estoque com a criação de indicadores e relatórios para subsidiar o planejamento e desenvolvimento das ações do setor mais próximas da realidade.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, o Hórus foi implementado no município em 2018 trazendo maior transparência aos atos da administração pública. “O sistema permite que o Ministério Público e o Ministério da Saúde acompanhem as demandas existentes no município e o fluxo de entrega dos medicamentos, assim como a consulta ao histórico de atendimento dos pacientes”, disse o secretário.

Outros benefícios possibilitados pelo sistema estão relacionados ao controle e monitoramento dos recursos financeiros investidos na aquisição e na distribuição dos medicamentos e a atualização permanente dos parâmetros definidos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas de abrangência nacional publicados pelo Ministério da Saúde.