Galeria Clécio Penedo fica no Palácio Barão de Guapy, no Centro de Barra Mansa - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 11/01/2023 11:33

Barra Mansa - A Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM) busca dar visibilidade para os artistas da região com exposições, shows, teatros, mostras e diversos eventos durante todo o ano. Por conta disso, a Galeria Clécio Penedo segue com esta tarefa e expõe trabalhos de artistas da região desde a sua inauguração em outubro de 2021. Para continuar com o legado, a primeira exposição de 2023 irá resgatar os exemplos deixados pelo próprio Clécio - de promover novos e independentes artistas. A mostra coletiva “Novos” reúne 13 talentos independentes da região e será inaugurada nesta sexta-feira, dia 13.

A mostra reunirá desenhos, pinturas, fotografias e bordados, com leituras únicas sobre a vida e o mundo dos seguintes artistas: Carlos Alberto, Elisa Souza, Felipe Rodrigues, Fernanda Leão, Letícia Helena, Lucas Castelo Branco, Mar, Neiliane de Lima, Otávio Junqueira, Pedrin Ink, Rafael Reserva, Sarah Hopkins e Victória Andrade.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou que Clécio Penedo, em vida, promovia artistas por meio de exposições coletivas. “Nos inspiramos nele e vamos dar visibilidade para outras gerações e democratizar a arte”, ressaltou.

Serviço:

Exposição “Novos” - uma Mostra Coletiva de artistas Independentes

- Visitação: 14/01 a 24/02

- Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 9h às 15h

- Entrada gratuita

- A Galeria Clécio Penedo fica no Palácio Barão de Guapy, no Centro

- Agendamentos de grupos podem ser feitos pelo Instagram: @culturabarramansa