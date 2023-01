Reunião aconteceu no Parque Saudade e contou com 43 profissionais da área - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 10/01/2023 21:04

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na manhã desta terça-feira (10), um encontro entre profissionais da Atenção Primária do município, com foco no planejamento de ações para o ano de 2023. A reunião aconteceu no Parque Saudade e contou com 43 profissionais da área.

Estiveram presentes diversos profissionais, como Enfermeiros, Dentistas, Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliar de Saúde Bucal, Assistente Social, Nutricionista e Psicólogos. Os capacitados fizeram uma oficina e levantaram diversos pontos positivos e negativos sobre sua área de trabalho e debateram, entre si, a melhoria e o aperfeiçoamento destes pontos. A coordenadora da Atenção Básica de Barra Mansa, Juliana Russi, destacou a importância da troca de informações entre as profissionais e como esta roda de conversa vai influenciar na melhoria dos serviços para a população.

“Em se tratando de resolutividade, vai ser muito bom para todo o município. Promovemos esta conversa com o intuito de aperfeiçoar o nosso trabalho, debater diversos temas, pontuar os erros e acertos e ouvir a sugestão de todos os profissionais presentes na roda de conversa. Tenho certeza que foi produtivo para todos e que a Atenção Primária de Barra Mansa está com profissionais preparados e capacitados para ajudar a qualquer momento” concluiu Juliana.