Tema da campanha do Janeiro Branco em 2023 é ‘A vida pede equilíbrio’Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 11/01/2023 15:00

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realiza, a partir desta quinta-feira (12), uma série de atividades para marcar o Janeiro Branco. A campanha existe desde 2014 e tem o intuito de chamar a atenção da sociedade para as necessidades relacionadas à saúde mental dos seres humanos, considerando-se que, assim como o corpo físico, a mente também requer cuidados especiais. O tema deste ano é ‘A vida pede equilíbrio’.

Barra Mansa vai contar com uma programação que inclui atividades físicas, rodas de conversa e dinâmicas. As equipes da Atenção Básica, dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são responsáveis pelas ações. Elas serão realizadas nos dias 12, 16 e 26 de janeiro. Além disso, as rodas de conversa serão realizadas em todas as outras Unidades de Saúde da Família.

SERVIÇO

Programação Janeiro Branco

- 12/01 – 9h: Clínica da Família – Rua São Pedro, 804, Vista Alegre.

- 16/01 – 9h: USF São Francisco – Rua Horácio Silva, 34, São Francisco.

- 26/01 – 8h30: USF Ano Bom – Rua Tenente José Eduardo, 285, Ano Bom.