‘Perdemos e estamos traficando, só peço para avisar minha família’, disse um dos detidos aos policiais - Divulgação/PMERJ

‘Perdemos e estamos traficando, só peço para avisar minha família’, disse um dos detidos aos policiaisDivulgação/PMERJ

Publicado 12/01/2023 11:36

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam em flagrante dois homens por suspeita de tráfico, no final da tarde desta quarta-feira (11), na Rua Belo Horizonte, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais, eles receberam informações da Sala de Operações do 28o BPM, sobre dois elementos que estariam traficando drogas no local.

Equipes da PM seguiram até o local, onde avistaram os dois suspeitos, embaixo de uma marquise. Ao serem abordados, um dos suspeitos falou aos policiais: “Perdemos e estamos traficando, só peço para avisar minha família”.

Com um dos detidos foi encontrada uma sacola plástica contendo 19 pinos de cocaína (16,6g); 13 trouxinhas de maconha (80,6g); 4 pedras de crack (0,8g); além de R$ 43,00 em espécie e dois celulares. Os policiais militares ainda fizeram buscas pelos arredores, mas nada de ilícito foi encontrado. os dois detidos foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).