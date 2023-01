Inscrições, gratuitas e com vagas limitadas, estarão disponíveis através do site cronovr.com.br - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 12/01/2023 17:11

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), promove no próximo dia 22 (domingo), a 32ª edição da Corrida Rústica de São Sebastião. O evento será às 9h, com largada na Praça da Matriz, no Centro. O percurso total é de 7 km e as inscrições, gratuitas e com vagas limitadas, estarão disponíveis através do site cronovr.com.br, a partir de segunda-feira (16).

A corrida já é marca registrada das comemorações do padroeiro de Barra Mansa e atrai atletas da cidade e de diversos municípios da região. O evento deste ano terá uma novidade, trata-se da 1ª Corrida Infantil de São Sebastião, que tem o apoio da Prefeitura. Podem participar crianças de 7 a 14 anos. A disputa terá percurso de 800 metros. A largada também será às 8h, na Praça Matriz, no Centro.

As inscrições para a corrida infantil podem ser feitas através do telefone (24) 99831-0963. A taxa de inscrição é 1 kg de alimento não perecível.

SERVIÇO

Corrida Rústica de São Sebastião

-Data: 22/01 (domingo)

- Horário: a partir de 9h

- Local: Praça Matriz de São Sebastião, Centro

- Inscrições: www.cronovr.com.br (às 8h do dia 16/01)