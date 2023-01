Veículo foi rebocado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para realização de perícia e registro da ocorrência - Divulgação/PMERJ

Veículo foi rebocado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para realização de perícia e registro da ocorrênciaDivulgação/PMERJ

Publicado 12/01/2023 18:23

Barra Mansa - Policiais militares encontraram na manhã desta quarta-feira (11) um automóvel Citroen cactus abandonado na Rua J, na Vila dos Remédios, em Floriano, distrito de Barra Mansa. Após irem verificar uma denúncia de veículo abandonado, possivelmente clonado, os policiais encontraram o Citroen Cactus cinza, de cor diferente da que indicada a placa do veículo, que pertenceria a um veículo de cor prata.

Os agentes entraram em contato com a empresa Peugeot, que consta como proprietária do veículo original, e uma funcionária da empresa confirmou aos policiais que o veículo com aquela placa estava em posse da empresa e sendo utilizado por funcionários, confirmando a clonagem das placas.

Os PMs também observaram que havia outro parabrisas colado por cima do original do carro, e com vestígios de remarcação da numeração. Os policiais fizeram uma verificação da placa original e descobriram que o carro na verdade havia sido roubado no Rio de Janeiro. Em uma revista no interior do automóvel, os policiais encontraram ainda duas toucas ninja, uma capa de colete à prova de balas, uma roupa de camuflagem (roupa ghillie), e um chapéu camuflado.

O veículo foi rebocado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para realização de perícia e registro da ocorrência.