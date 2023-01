Campanha nacional do Janeiro Branco tem como foco a importância dos cuidados com a saúde mental - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 16/01/2023 17:18

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na manhã desta segunda-feira (16), mais um dia de atividades referentes ao Janeiro Branco. A campanha nacional tem como foco a importância dos cuidados com a saúde mental. Hoje a ação foi realizada na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro São Francisco, com coordenação dos profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) e do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD Espaço Reviver).

A programação desta segunda-feira incluiu rodas de conversa, dinâmicas, atividades físicas e palestras com psicólogos, fisioterapeuta e nutricionista. Todos eles falaram da importância de cultivar hábitos saudáveis para manter o bom funcionamento do corpo como um todo.

A assistente Social Fabíola Salvador e a psicóloga Andreia Gonçalves da Fonseca abordaram a sistemática do trabalho organizado no CAPS AD, que tem como proposta a construção de alternativas que estejam alinhadas com os princípios da promoção da vida comunitária e da autonomia dos pacientes.

A educadora física Flaviane Ramos falou da importância da atividade física, com acompanhamento de um profissional capacitado, para a manutenção da saúde mental. “A prática do exercício regular reduz os níveis de hormônios do estresse em seu corpo. Ao mesmo tempo, estimula a produção de endorfinas, melhorando a sensação de bem-estar, humor e autoestima, assim como, redução da ansiedade, tensão e depressão”, comentou.

Houve ainda a participação da artesã do Espaço Reviver, Di Pereira, que realizou a pintura de mandalas e mostrou como o trabalho manual pode contribuir para a diminuição do estresse e da ansiedade. A programação vai continuar no dia 26 de janeiro, às 8h30, na USF Ano Bom, que fica localizada na Rua Tenente José Eduardo, 285, no Ano Bom.