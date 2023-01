Equipes do Departamento de Recursos Minerais e da Defesa Civil de Barra Mansa vistoriaram local - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 31/01/2023 14:31

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), segue monitorando os danos causados pelas fortes chuvas que vêm atingindo o município desde a tarde de domingo (29). Nesta terça-feira (31), uma equipe da COMPDEC voltou ao bairro Siderlândia, junto com o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), para avaliar os pontos mais críticos. Deslizamentos foram registrados na localidade, entre eles o que atingiu uma casa e deixou uma família desalojada, na Rua A.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, o bairro possui áreas preocupantes, principalmente com a expectativa de mais chuvas para os próximos dias. “Assim que tomamos ciência da situação, entramos em contato com o presidente do DRM-RJ, Luís Cláudio Magalhães, para passar as informações dos locais e solicitar um laudo técnico emergencial. Somente com essa análise podemos realizar as intervenções cabíveis”, explicou João Vitor.

Segundo a geóloga Bárbara Cardoso, o laudo técnico será enviado ao município em até 24 horas. “Nesta visita nós avaliamos a situação do bairro. Por enquanto não podemos adiantar dados, mas como é uma vistoria emergencial, em 24 horas o DRM entrega a conclusão do trabalho”, disse.

Assistência aos moradores

Ainda de acordo com João Vitor, os moradores atingidos pelo deslizamento na Rua A estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH).

“A família - um casal e quatro filhos - teve apenas ferimentos leves, foi liberada pelo hospital e neste momento está abrigada em casa de parentes. A SMASDH ofereceu cesta básica e eles foram cadastrados para receber aluguel social, já que não há possibilidade de voltarem para a residência, que está interditada”, informou João Vitor, acrescentando que no bairro Siderlândia há pelo menos sete pontos de preocupação.

“Nós já realizamos algumas medidas preventivas, como a impermeabilização e colocação de lonas para evitar que a água da chuva penetre no solo já saturado. Todos os moradores foram orientados quanto às ações que devem ser adotadas durante este período crítico”, destacou.

Alerta

A Defesa Civil segue monitorando áreas de risco da cidade e possui sirenes de alertas de emergência, mas alerta aos moradores residentes próximo a encostas que se abriguem em locais seguros ao observar sinais de água escoando pelos morros ou rachaduras. O órgão pode ser acionado através do telefone 199 ou (24) 3028-9370. Os Bombeiros atendem pelo número 193.