Publicado 30/01/2023 17:34

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa vai promover nesta terça-feira (31), o “Dia D” do Janeiro Roxo. A atividade acontecerá a partir das 15h, na USF Jardim Primavera. O mês é dedicado à conscientização e combate à hanseníase. As ações no local vão contar com palestras, orientações e conscientização sobre a doença, voltadas à população e profissionais presentes.

SERVIÇO:

Janeiro Roxo

- Data: 31/01 (terça-feira)

- Horário: 15h

- Local: Rua José Luciano Ferreira, n° 27 – Unidade de Saúde da Família do bairro Jardim Primavera