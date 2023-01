Coleta Seletiva é essencial para diminuir o volume de lixo no aterro sanitário, aumentando sua vida útil - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 27/01/2023 16:39

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), vai ampliar o serviço de Coleta Seletiva para o bairro São Genaro, a partir de segunda-feira (30). Equipes da autarquia percorreram a localidade nos últimos 15 dias, orientando a população sobre a importância do trabalho para o meio ambiente, dias de coleta e os materiais que podem ser reservados para a reciclagem. Além disso, receberam um panfleto ensinando como fazer uma composteira caseira.

“A Coleta Seletiva é essencial para diminuirmos o volume de lixo no aterro sanitário. Os resíduos recicláveis (papel, plástico, vidro, metal e papelão) quando são descartados de maneira irregular, geram grandes impactos, pois demoram centenas de anos para se decompor”, ressaltou o gerente de Destinação Final do Saae-BM, engenheiro Rafael Cyrne.

O engenheiro ressaltou que além de garantir o retorno do material ao ciclo produtivo, o serviço ajuda o meio ambiente. “Quando a população separa os resíduos corretamente ela ajuda mais de 35 famílias que dependem diretamente desses materiais, que são coletados e destinados à Cooperativa de Catadores, gerando emprego e renda”.

Confira o cronograma da Coleta Seletiva:

- Diariamente, a partir das 13h15: Centro e Estamparia;

- Segunda-feira de manhã: Entanha, Goiabal, Jardim Marilú, São Genaro e São Pedro;

- Segunda à tarde: Jardim Marajoara, Santa Clara e Santa Lúcia;

- Terça de manhã: Ano Bom (parte alta), Santa Rosa, Parque Independência, Saudade e Ponto Final de Saudade, Vila Maria e Vila Orlandélia;

- Terça à tarde: Ary Parreiras, Lot. Cristo Redentor e Santa Rosa;

- Quarta de manhã: Albo Chiesse, Boa Sorte, Piteiras, Roberto Silveira, São Luiz, Bom Pastor e Apóstolo Paulo,

- Quarta à tarde: Nova Esperança, Jardim Primavera, Roselândia I e II;

- Quinta de manhã: Colônia, Condomínios S. João Sachet e Ouro Verde, Loteamentos Aymoré, São Lucas e Harmonia, Monte Cristo I, Moradas da Colônia e do Vale, Moraes Dantas, Nova Colônia, Novo Horizonte, Santa Maria I, II e III, Vilas Brígida, Real e Ursulino, Villages Primavera e do Sol, Bocaininha e Res. Canaã;

- Quinta à tarde: Major José Bento, Vila Nova, Água Comprida, Vista Alegre;

- Sexta de manhã: Abelhas II, Bairro de Fátima, Bom Pastor, Cotiara, Jd. Boa Vista, Monte Cristo II, Rua da Figueira, São Silvestre, Vila Independência, Vista Bela;

- Sexta à tarde: Morro do Cruzeiro, Verbo Divino e Vila Dea.

- Terça, quinta e sexta, a partir das 17h30: Av. Pres. Kennedy (parte comercial), Rua da Imprensa, Major José Bento, Arthur Oscar, José Melchíades, Antônio Graciano da Rocha, Av. 3 de Outubro e Centro (parte comercial).