Publicado 26/01/2023 20:33

Barra Mansa - Policiais militares prenderam em flagrante um homem de 56 anos, por ameaça, porte irregular de arma de fogo, e racismo, na noite desta terça-feira (24), no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, eles foram acionados para verificar um caso de ameaça na Travessa Florença, na Rua Belo Horizonte.

Chegando ao local, os PMs foram recebidos por uma mulher de 68 anos, afirmando que o filho dela, de 47 anos, havia sido ameaçado por um vizinho com uma arma de fogo. Os policiais abordaram o homem, que também estava no local, e fizeram uma revista, não encontrando nada de ilícito. No entanto, buscando em um quintal nos arredores, os policiais militares encontraram uma garrucha, calibre .32, com número de série. Questionado sobre a arma, o suspeito confessou que a utilizou para ameaçar o vizinho, por causa de uma discussão sobre um terreno.

A guarnição então deu voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde o homem permaneceu detido. Ele também foi indiciado pelo crime de racismo, mas não foi informado em quais circunstâncias se deu o fato.