Indicadores apontam que unidade é de extrema importância para a Saúde Pública do municípioFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 25/01/2023 22:42

Barra Mansa - O Pronto Socorro da Santa Casa de Barra Mansa, que atende pacientes pelo SUS (Sistema Único de Saúde), será reformado e revitalizado. O assunto foi tema de uma reunião na manhã desta quarta-feira (25), entre o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable; o secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes; o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; o provedor Getúlio José Pereira; o coordenador do Pronto Socorro, Dr. Leonardo José; e a diretoria Executiva. O encontro aconteceu na unidade de saúde.

A revitalização da unidade contempla a retirada de revestimentos antigos e a substituição por porcelanatos retificados em paredes e pisos. Instalação de uma nova rede elétrica e iluminação com luminárias em LED, reforma dos banheiros e todas as instalações hidrossanitários, limpeza e troca de filtros dos ares-condicionados, rebaixamento em gesso, revitalização das portas, proteção das paredes com bate macas em material com proteção antimicrobiana, novos mobiliários, placas de identificação e adaptações para melhor acessibilidade dos pacientes. Toda a reforma estará em conformidade com o que preconiza a Vigilância Sanitária.

“Essa (reforma) não é uma decisão que pode ser tomada de uma hora para outra, pois são muitos pacientes envolvidos e um amplo planejamento foi feito. Nosso objetivo é dar mais dignidade às pessoas através do atendimento que necessitam”, destacou o provedor durante a reunião.

Os indicadores da Santa Casa apontam que a unidade é de extrema importância para a Saúde Pública do município. Os atendimentos de Urgência e Emergência via SUS em 2022, somam 40.047 pacientes. No ano anterior, foram 31.929 – o que representa um aumento de 25,4%. São cerca de 3.338 atendimentos por mês e 112 pessoas por dia.

“Nos últimos anos, o hospital recebeu grandes investimentos, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Recebemos a grande notícia do Dr. Getúlio que o Pronto Socorro será totalmente reformado, o que será uma transformação na qualidade do atendimento ao nosso munícipe. Além disso, conversamos sobre a ampliação do acesso das ambulâncias. Estou indo para o Rio de Janeiro, em uma reunião com o governo do estado, para conseguirmos reaver parte de uma área cedida pelo próprio hospital à Escola Barão de Aiuruoca, e não utilizada, a fim de aumentarmos a área dos veículos de socorro. Tenho certeza que muita coisa avançou e continuará avançando”, destacou o prefeito Rodrigo Drable.

O provedor ainda destacou a importância da excelência no atendimento. “Para nós, a humanização é uma prioridade. Buscamos novas formas de gerir o hospital com o apoio de profissionais comprometidos com a vida, dedicados em proporcionar a melhor experiência de cuidado aos nossos pacientes”, disse Getúlio.

O Pronto Socorro SUS possui os setores: classificação de risco, recepção, DML (depósito de material de limpeza), sala de utilidades, sala de observação respiratória, sala vermelha, sala de estabilização, consultórios médicos (clínico e cirúrgico), postos de enfermagem, sala amarela, sala de hipodermia, farmácia satélite e sala de ECG (eletrocardiograma).