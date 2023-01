No local conhecido como Escadão do Rufino, traficantes abandonaram maconha, crack e cocaína - Divulgação/PMERJ

Publicado 24/01/2023 20:47

Barra Mansa - Policiais militares apreenderam drogas e material relacionado ao tráfico na Rua Boa Esperança, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa, na tarde desta segunda-feira (23). De acordo com as informações do registro policial, os PMs foram verificar uma denúncia anônima de tráfico de drogas na localidade conhecida como Escadão do Rufino.

Chegando ao local, os policiais militares avistaram vários elementos suspeitos, que assim que avistaram os agentes, empreenderam fuga. Os policiais tentaram alcançar os suspeitos, sem sucesso. Após uma revista no local, os policiais encontraram 16 pedras de crack (com aproximadamente 1 grama); 31 pedaços de maconha (totalizando cerca de 30 gramas); 41 pinos de cocaína (aproximadamente 20 gramas); e um cinto tático com coldre. O material apreendido foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde a ocorrência foi registrada.