Publicado 24/01/2023 20:25

Barra Mansa - Policiais militares prenderam em flagrante na madrugada desta terça-feira (24) um homem de 29 anos que ameaçou com uma faca a companheira, de 34 anos, na casa onde os dois moram, na Rua Joaquim Manoel Gonçalves, no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa.

De acordo com o relato dos PMs, eles foram acionados para comparecer ao PPC (Posto de Policiamento Comunitário) do bairro, após a vítima fugir das agressões do companheiro e pedir ajuda no posto policial.

Depois de encontrar a mulher no PPC, os policiais se dirigiram até a residência, em busca do agressor. Após vasculhar o imóvel, num primeiro momento, o suspeito não foi encontrado. Os PMs continuaram a busca e encontraram o agressor escondido dentro de um armário na cozinha da residência. O homem foi preso em flagrante, sendo algemado, para a segurança da vítima e da própria guarnição. No local também foi apreendida uma faca, usada pelo agressor.

A mulher foi levada pelos policiais militares para receber atendimento médico na Santa Casa de Barra, já que estava com muitas dores no pescoço e na garganta, pelas agressões sofridas. O homem foi detido e encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde o caso será avaliado pelas autoridades policiais.