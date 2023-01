Publicado 23/01/2023 12:53

Barra Mansa - A Secretaria de Finanças de Barra Mansa já disponibilizou as guias de parcelamento realizadas na prefeitura. A Taxa de Fiscalização de Ambulante e Feirante (TFAF) e Taxa de Fiscalização de Ocupação de Área Pública (TFOP) também já estão acessíveis, podendo ser parceladas em 12 vezes. Os documentos estão disponíveis pela internet.

De acordo com o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, a emissão online garante a praticidade nos serviços da Pasta e facilita o acesso aos contribuintes. “Este é nosso maior compromisso. Além disso, a não impressão colabora de forma efetiva com o meio ambiente. Podemos também reverter o valor que anteriormente era gasto, em ações que são mais nobres para a sociedade, como investimentos em infraestrutura, saúde e educação”, pontuou o secretário.

O acesso aos documentos é feito através dos links:

- Guias (primeira parcela pode ser paga até 27/01):

www.tributosnet.com.br/barramansa/portal/Modulos/Home.aspx

- Taxas (primeira parcela pode ser paga até 31/01):

www.barramansa.rj.gov.br