Mesmo com chuva, milhares de fiéis participaram da tradicional procissão do padroeiro de Barra Mansa - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 21/01/2023 17:24

Barra Mansa - Na tarde desta sexta-feira (20), muitos fiéis marcaram presença na tradicional procissão em comemoração ao Dia de São Sebastião, padroeiro de Barra Mansa. A programação especial conta com o apoio da prefeitura e da Fundação Cultura.

Após a Missa Solene realizada na Igreja Matriz, celebrada pelo pároco Renê Luís Paulino de Oliveira, os fiéis caminharam por ruas da região central da cidade, devidamente isoladas pela Guarda Municipal. De acordo com o comandante da corporação, Paulo Sérgio Valente, todo o efetivo foi voltado à procissão, orientando também os motoristas para a fluidez do trânsito.

Mesmo com a chuva, os participantes seguiram firmes com sua demonstração de fé no evento que tem grande simbolismo para a comunidade católica do município. O Dia de São Sebastião mostra também a união dos fiéis vindos de diferentes comunidades. Entre eles, o morador José Carlos da Silva, da comunidade São Pedro, no bairro Cotiara.

"É o primeiro ano que estou participando da procissão. É um trabalho voluntário no caminho do Senhor. Eu me aposentei recentemente e me coloquei à disposição para ajudar. Na minha vida como cristão, tudo que fazemos na caminhada de Deus ainda é pouco perto do que Ele faz por nós. Estamos aqui de coração, para somar”, comentou José.

O pároco Renê Luiz Paulino de Oliveira agradeceu o apoio da Prefeitura e da Fundação Cultura e destacou a relação de São Sebastião com a história de Barra Mansa.

“A nossa cidade nasceu consagrada a São Sebastião, em uma época em que o forte era a agropecuária, que tem São Sebastião como um protetor. Ele também se identifica com o povo simples, trabalhador. Inclusive no brasão de nosso município existem as três cruzes de São Sebastião, que estão na Igreja Matriz”, disse o pároco.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou que a religião é um traço marcante de uma cultura e Barra Mansa demonstra isso de uma maneira muito forte nas festas, especialmente de padroeiros, como São Sebastião, Santo Antônio e Santa Rita.

“Mesmo na pandemia as celebrações aconteceram ainda que de forma adaptada. Hoje vemos no centro da cidade o princípio da retomada das festas como eram. A presença massiva do público comprova que se trata de uma das maiores ações culturais locais”, concluiu.

Após a procissão, os fiéis retornaram à Igreja Matriz para participarem da Missa de Encerramento.

Programação

A programação social alusiva a São Sebastião continua sendo realizada em Barra Mansa.

- Feira da Preguiça: até 21/01

- Shows após às missas: Jô e Samuel (20); Isaac Ferraz (21); Milla Vieira (22).

- Corrida Infantil de São Sebastião (800m): dia 22, às 8h, Praça da Matriz, Centro;

- Corrida Rústica de São Sebastião (7 Km): dia 22, às 8h, na Praça da Matriz;

- Show de Prêmios: dia 22, às 14h, na Praça da Matriz. Cartelas à venda na Paróquia.

- Leilão de gado: dia 11/02, às 14h, no Parque de Exposições de Antônio Rocha.