Evento teve o objetivo de estreitar os laços entre os participantes, fortalecendo o setor logísticoFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 18/01/2023 19:55

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa foi representada na manhã desta quarta-feira (18), no Encontro com Empresários, promovido e realizado no Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), no bairro Barbará. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, e a assessoria da prefeita em exercício, Fátima Lima, estiveram presentes.

Além do balanço das atividades realizadas no último ano pelo Sest/Senat e o planejamento de novas ações para 2023, o evento teve o objetivo de estreitar os laços entre os participantes, fortalecendo o setor Logístico - tão expressivo e importante para a cidade.

"Barra Mansa tem a melhor Logística do Brasil e a participação do Sest/Senat contribui muito para a qualificação profissional de quem trabalha com o transporte de cargas. A capacitação promove este setor e reflete em desenvolvimento econômico para nossa cidade e região", destacou o secretário Bruno Paciello.

A diretora da unidade de Barra Mansa do Sest/Senat, Beatriz Vieira, destacou a presença da Prefeitura no evento. "É importante para mostrar o quanto contribuímos para o desenvolvimento local e regional, já que a unidade atua em 14 municípios. Todo ano promovemos essa integração para que conheçam o que foi feito, avaliem os serviços e saibam o que faremos para o ano que segue", disse Beatriz.

Entre as novidades para 2023 está o curso de Arduíno. "A participação das empresas de transporte de cargas e coletivos, que utilizam nossos serviços, também é muito importante. Funcionários dos setores de RH (Recursos Humanos) e Departamento Pessoal podem divulgar e disseminar os benefícios e serviços que oferecemos de forma gratuita, que é um salário indireto aos funcionários do setor de transporte de cargas.", apontou a diretora do Sest/Senat.