Dez postos foram visitados e em breve outros também serão fiscalizados; objetivo é evitar poluição do solo ou águaDivulgação/CCS PMBM

Publicado 17/01/2023 17:25

Barra Mansa - A Guarda Ambiental de Barra Mansa realizou nesta terça-feira (17), uma fiscalização preventiva em postos de combustíveis da cidade. O objetivo foi verificar o cumprimento de condicionantes de validade das licenças ambientais emitidas aos abastecimento e de evitar situações que possam causar degradação, como poluição do solo e de águas subterrâneas. Dez postos foram visitados e em breve outros também serão fiscalizados.

Quatro notificações foram emitidas determinando o cumprimento de condicionantes, como manutenção de canaletas de drenagem, limpeza de caixas separadoras e funcionamento de atividades; além da revenda de serviços sem o devido licenciamento - a exemplo de troca de óleo e lavagem de veículos.

Técnicos da Gerência de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) acompanharam a ação. Eles auxiliaram nas inspeções do início do Plano de Acompanhamento de Pós Licenciamento - que incentiva o cumprimento de condicionantes de validade das Licenças Ambientais emitidas.