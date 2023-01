Considerado um dos eventos religiosos mais tradicionais da cidade, a festa reúne milhares de devotos todos os anos - Arquivo/CCS PMBM

Considerado um dos eventos religiosos mais tradicionais da cidade, a festa reúne milhares de devotos todos os anosArquivo/CCS PMBM

Publicado 16/01/2023 17:27

Barra Mansa - A programação social da Festa de São Sebastião, padroeiro de Barra Mansa, começa nesta quarta-feira (18). Considerado um dos eventos religiosos mais tradicionais da cidade, reúne milhares de devotos todos os anos. As celebrações religiosas começaram no sábado retrasado (7), e serão realizadas até o dia 22 deste mês. A programação social começa na quarta-feira (18) e contará com feira de artesanato, atrações musicais, show de prêmios e a famosa corrida de São Sebastião. As ações estarão concentradas no entorno da Praça da Matriz, na Rua Monsenhor Costa, no Centro.

No dia 11 de fevereiro, ainda haverá leilão de gado no Parque de Exposições de Antônio Rocha. A participação do público é gratuita em todas as atividades e a classificação é livre. Organizada pela Paróquia da Igreja Matriz, o evento faz parte do Calendário Cultural do município e conta com o apoio da prefeitura, através da Fundação Cultura (FCBM).

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, destacou a importância da festa para a cidade. “Nossa identidade como barramansenses é constituída por datas que nos fazem lembrar da história da nossa cidade. É por isso que a festa de São Sebastião segue como uma das mais importantes festas dentre as tradições da Barra Mansa. Esse ano a programação valoriza principalmente os artistas da cidade. Após atravessarmos um impactante período de pandemia, aos poucos restabelecemos a Festa de São Sebastião, padroeiro da nossa cidade, com atrações que reconhecemos como nossas pratas da casa.”, disse Bravo.

Segurança reforçada

A Guarda Municipal de Barra Mansa, em ação conjunta com a Polícia Militar, irá reforçar a segurança da festa com viaturas em patrulha em todos os dias de evento, além de um cronograma especial para acompanhamento do percurso durante a corrida. O comandante da GMBM, Paulo César Valente, reforçou que a corporação estará de prontidão.

“Estamos contando com o apoio da Polícia Militar e disponibilizaremos uma equipe e duas viaturas para garantir a segurança e diversão de todos os munícipes”, disse Valente.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, destacou o trabalho de segurança realizado em Barra Mansa e ressaltou a importância da união entre as forças de segurança.

“Estamos rotineiramente trabalhando em conjunto com todos os órgãos e essa sintonia potencializa os resultados obtidos, além de significar tranquilidade para os munícipes. Atuamos com foco em assistir nossa população e todos podem contar sempre com a Guarda Municipal”, afirmou Abreu.



PROGRAMAÇÃO :



Religiosa

(Dia do Padroeiro, 20/01 - Igreja Matriz)

- 5h30: Alvorada;

- 6h: Missa animada pela Pastoral Familiar;

- 8h: Missa animada pelas Pastorais Sociais;

- 10h Missa animada pela Pastoral IVC, presidida pelo Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique;

- 13h: Missa animada pela Pastoral da Juventude;

- 15h: Missa Solene, seguida de procissão pelas ruas da cidade;

- 19h30: Missa de encerramento da Festa 2023 - animada pela comunidade São Sebastião.



Social

- Feira da Preguiça: 18 a 21/01

- Shows após às missas: SM Show (18/01); Márcio Nogueira (19); Jô e Samuel (20); Isaac Ferraz (21); Milla Vieira (22).

- Corrida Infantil de São Sebastião (800m): dia 22, às 8h, Praça da Matriz, Centro;

- Corrida Rústica de São Sebastião (7 Km), dia 22, às 8h, na Praça da Matriz;

- Show de Prêmios: dia 22, às 14h, na Praça da Matriz. Cartelas à venda na Paróquia.

- Leilão de gado: dia 11/02, às 14h, no Parque de Exposições de Antônio Rocha.