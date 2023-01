Publicado 18/01/2023 19:39

Barra Mansa - Barra Mansa terá uma semana agitada em razão das comemorações em honra a São Sebastião, padroeiro do município. A programação social da festa teve início nesta quarta-feira (18).

A parte religiosa das comemorações teve início na última quarta-feira (11), com a novena em honra ao padroeiro e se encerra na sexta-feira (20), com a solene procissão pelas ruas do município com a imagem de São Sebastião.

Programação social:

- Feira da Preguiça: 18 a 21/01

- Shows após às missas: SM Show (18/01); Márcio Nogueira (19); Jô e Samuel (20); Isaac Ferraz (21); Milla Vieira (22).

- Corrida Infantil de São Sebastião (800m): dia 22, às 8h, Praça da Matriz, Centro;

- Corrida Rústica de São Sebastião (7km), dia 22, às 9h, na Praça da Matriz, Centro;

- Show de Prêmios: dia 22, às 14h, na Praça da Matriz. Cartelas à venda na Paróquia.

- Leilão de Gado: dia 11/02, às 14h, no Parque de Exposições de Antônio Rocha.

Programação religiosa

(Dia do Padroeiro, 20/01 – Igreja Matriz)

- 5h30: Alvorada;

- 6h: Missa animada pela Pastoral Familiar;

- 8h: Missa animada pelas Pastorais Sociais;

- 10h Missa animada pela Pastoral IVC, presidida pelo Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique;

- 13h: Missa animada pela Pastoral da Juventude

- 15h: Missa Solene, seguida de procissão pelas ruas da cidade;

- 19h30: Missa de encerramento da Festa 2023 – animada pela comunidade São Sebastião.