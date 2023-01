Essa foi a primeira reunião ordinária do colegiado, que funciona nas instalações do Palácio Barão de Guapy - Divulgação/CCS PMBM

Essa foi a primeira reunião ordinária do colegiado, que funciona nas instalações do Palácio Barão de GuapyDivulgação/CCS PMBM

Publicado 18/01/2023 20:03

Barra Mansa - O Conselho Municipal de Cultura de Barra Mansa (CMCBM) elegeu nesta terça-feira (17), sua mesa diretora para o biênio 2022-2024. Essa foi a primeira reunião ordinária do colegiado, que conta com as instalações do Palácio Barão de Guapy, no Centro, para suas atividades.

Estiveram presentes representantes da sociedade civil da maioria dos setores representados, mas também os conselheiros nomeados do poder público das Secretarias Municipais de Saúde, Desenvolvimento Econômico, Ordem Pública, Meio Ambiente e Manutenção Urbana, e também da Câmara Municipal.

Neste encontro, foram nomeados também os representantes das comissões permanentes e temporárias. Conforme o Sistema Municipal de Cultura, a presidência do conselho deve ser alternada com um mandato de representante da sociedade civil e outro do poder público.

O Conselho já começou a discutir propostas e mudanças para 2023, como a inclusão de uma cadeira cultural para os Nerds, cultura que cresce constantemente no município. Além de se programarem para as Conferências Setoriais, as Municipais, a Regional do Médio Paraíba e a Estadual do Rio de Janeiro com o objetivo de conseguirem participar do processo da Conferência Nacional de Cultura que acontece em novembro.

O presidente do CMCBM eleito, Augusto Hernandes, desejou a todos os nomeados energias para o melhor empenho possível em prol das políticas culturais de maneira democrática.

“Afirmo que todas as ações dessa presidência serão tomadas com total participação popular, sempre levando em consideração a ajuda mútua entre setores e a construção de um sistema municipal de cultura cada vez mais forte e consolidado”, concluiu Hernandes.

Já o vice-presidente do CMCBM e Presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, destacou que o município cumpre firmemente a agenda política cultural da cidade. “Desde o estabelecimento do Sistema Municipal de Cultura conseguimos atingir as metas, ao elegemos uma mesa diretora com um representante da sociedade civil como presidente ampliamos ainda mais a participação popular nas tomadas de decisões das políticas públicas culturais”, destacou.

O CMCBM tem como principal função a supervisão do Sistema, do Plano, do Fundo Municipal de Cultura, do Programa de Preservação do Patrimônio Cultural e do Sistema de Informações e Indicadores Culturais do Município.

A mesa diretora eleita foi a seguinte:

Presidente: Augusto Hernandes

Vice Presidente: Bravo

Primeiro Secretário: Aline Ribeiro

Segundo Secretário: Bianco Marques

Já as comissões permanentes ficaram da seguinte maneira:

I - Sistema de Cultura: Aline Ribeiro, Marcos Marques e Augusto Hernandez;

II - Patrimônio Histórico Cultural: Édson Da Hora, Marcelo Bravo, Simone Dias e Aline Ribeiro;

III - Financiamento da Cultura: Mattus Silva, Aline Ribeiro e Édson Da Hora;

IV - Auditoria Interna do Fundo Municipal de Cultura: Bianco Marques, Augusto Hernandez e Milene dos Santos;

V - Programa de Ocupação: Mattus Silva, Bianco Marques, Marcelo Bravo e Aline Ribeiro.