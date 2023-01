Programa ‘Sala de Espera’ foi realizado na UBS do Nova Esperança, com a presença da prefeita em exercício, Fátima Lima - Felipe Vieira/CCS PMBM

Programa ‘Sala de Espera’ foi realizado na UBS do Nova Esperança, com a presença da prefeita em exercício, Fátima LimaFelipe Vieira/CCS PMBM

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, por meio do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), continua levando abordagens acerca do equilíbrio mental às unidades de saúde do município. Na tarde desta quinta-feira (19), o programa ‘Sala de Espera’ foi realizado na UBS do Nova Esperança e contou com a presença da prefeita em exercício, Fátima Lima, e da vereadora moradora do bairro, Rayane Braga.

Fátima pontuou que o cuidado com a mente é essencial para manter o bem-estar e que o ‘Janeiro Branco’ é uma referência que visa levar às pessoas a refletirem sobre a importância do equilíbrio das emoções.

“É importante fazer esta análise todos os dias da vida para evitar caminhos que levam a construção de problemas com as próprias mãos. Nossa cidade atua com políticas públicas para atender a população da melhor maneira possível. Especificamente, na área da saúde mental temos o CAPS I – Estação Viver, CAPS AD Espaço Reviver e CAPS II - Estação Mental”, explicou.

A psicóloga do CAPS AD - Espaço Reviver, Andréia Gonçalves da Fonseca, disse que o uso abusivo de álcool e outras drogas têm provocado sérios danos à saúde mental, levando as pessoas a desenvolverem quadros de depressão, ansiedade e outras doenças.

“Diante deste cenário, realizamos atendimentos de portas abertas com coletivos terapêuticos, de mulheres e de família, oficinas de jogos, crochês e música, além de consultas com psicóloga, visita hospitalares e atividades físicas. Os trabalhos são pautados sobre a perspectiva da redução de danos à saúde”.

A psicóloga do NASF AB, Juliana Soares, destacou a importância da convivência com o próximo e de se expressar. Além de cultivar bons vínculos e incentivar a "escuta empática" com o outro. Também foi reforçada a relevância das práticas de autocuidado. A nutricionista do NASF AB, Bruna Vianello, enfatizou a inclusão da fitoterapia na alimentação, como o uso de chás claros, entre eles a camomila, erva doce, capim cidreira e hortelã

Atendimentos

Os atendimentos são realizados de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. O CAPS I – Estação Viver fica na Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 337, no bairro Estamparia, e oferece tratamento a crianças e jovens.

Já o CAPS AD é direcionado ao atendimento aos adultos e está localizado na Rua professor Pedro Vaz, 57, Centro, enquanto o CAPS II Estação Mental fica na Rua Cristóvão Leal, 43, também no Centro. Os três equipamentos de saúde mental oferecem serviços pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e atendem pessoas em sofrimento psíquico grave.