Denúncias sobre violação de direitos podem ser feitas através dos telefones 100 e 180, com anonimato garantido - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 24/01/2023 19:56

Barra Mansa - O CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) de Barra Mansa consolidou seus serviços de proteção social e especial a indivíduos e famílias em situação de risco, por violação de direitos. Somente em 2022, foram realizados 6.369 atendimentos às famílias. Deste total, 975 ocorreram em dezembro, sendo 529 foram individualizados e outros 446, de acompanhamento às famílias.

Segundo o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, o CREAS conta com uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e assistente jurídico e atua de forma articulada com a rede intersetorial, como o Hospital da Mulher, UPA, Santa Casa, Delegacia de Polícia, Polícia Militar, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação.

“Os serviços têm o objetivo de promover o protagonismo das vítimas de violência e de situações de risco, abandono e negligência e auxiliar, por meio da política de assistência social, a sua autonomia, com o reconhecimento de seus direitos e a compreensão acerca das possibilidades de evolução na convivência familiar e comunitária”, detalhou Fanuel, ressaltando que os atendimentos independem de classe social, condição financeira, religião e etnia.

O coordenador do CREAS, Célio Carlos de Oliveira, relatou que o órgão oferece os Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), abordagem social e Serviços para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas famílias. “Também realizamos um trabalho específico voltado às mulheres vítimas de violência doméstica, com rodas de conversa que acontecem todas às terças-feiras, às 9h, e visa orientações jurídicas que viabilizem o rompimento do ciclo de agressões, o empoderamento feminino, bem como o compartilhamento do momento de dor vivenciado por elas. Em parceria com o CRAS, oferecemos oficinas de cabeleireiro, manicure, culinária e artesanato visando à autonomia financeira dessas mulheres”.

Negligência e abandono

Célio Carlos salientou que as maiores vítimas de negligência e abandono são crianças e idosos. “Com relação às crianças ainda tem uma agravante, que é o abuso sexual. Com os idosos, uma expressiva parte das ocorrências envolve ainda a violência financeira e patrimonial. Na sequência, as mulheres aparecem no ranking da violência psicológica, física e sexual. Entre as principais foram de violência estão:

Violência Física – qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde da pessoa;

Violência Psicológica – qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Envolve ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, exploração e limitação do direito de ir e vir;

Violência Sexual – qualquer conduta que obrigue a vítima a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça ou uso de força; impedir de usar qualquer método contraceptivo; forçar ao matrimônio; à gravidez; ao aborto ou à prostituição; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais ou reprodutivos.

Violência Patrimonial – qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, pertences e documentos pessoais, bem como, recursos econômicos.

Violência Moral – qualquer outra conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Sobre o CREAS

O Centro de Referência Especializado em Assistência Social integra o Sistema único de Assistência Social (SUAS) e é subordinado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A unidade de Barra Mansa fica localizada na Rua Santos Dumont, 126, Centro. Os atendimentos são realizados sistematicamente de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O CREAS pode ser acessado de forma espontânea ou por encaminhamento de diferentes áreas, bem como por outros órgãos do sistema de garantia de direitos, como o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, a Central de Atendimento à Mulher – Disque 180 e o Disque Denúncia – 100.

Denúncias

As denúncias sobre violação de direitos podem ser feitas por qualquer pessoa, seja ela, parente, vizinha ou conhecida da vítima. Devem ser formalizadas de forma presencial na sede da unidade, ou através dos telefones 100 e 180. O anonimato é garantido.

A iniciativa é de extrema importância e pode ter um grande impacto na vida da vítima, rompendo ciclos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes; pondo fim a violência patrimonial e financeira contra idosos, e oferecendo às vítimas de violência doméstica a chance de um recomeço, de uma vida com paz.