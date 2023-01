Objetivo é facilitar os atendimentos e informar de maneira rápida e eficaz todos os dados relevantes - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 25/01/2023 17:14

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa (SMASDH) está com novo serviço para auxiliar a população no momento da perda de entes queridos. Os serviços do cemitério central podem ser acessados através de um site próprio: barramansa.rj.gov.br/cemiterio. O objetivo é facilitar os atendimentos e informar de maneira rápida e eficaz todos os dados relevantes. Os atendimentos presenciais também continuam nos locais.

Entre os serviços disponíveis virtualmente estão: mostruário com preço das urnas, obituário, em qual capela acontece o velório e horário do enterro. O sistema apresenta mecanismo que permite funcionamento off-line para eventual queda de internet. Além disso, todo o site foi desenvolvido de maneira fácil e intuitiva, com informações práticas e simples.

A coordenadora do Cemitério Municipal, no Centro, Sílvia Maria Alves, explica que este serviço melhora o atendimento à população durante o luto. “A palavra que estamos usando frequentemente é empatia. Nossos funcionários se colocam no lugar das famílias. O site facilita ainda mais os serviços de qualidade, que podem amenizar a dor e o sofrimento de cada um”, disse.

Além do site, os cemitérios municipais estão recebendo uma série de mudanças. A partir da próxima segunda-feira (30), uma assistente social ficará nos locais diariamente recebendo e auxiliando as famílias neste momento de luto.

“É muito importante essa pessoa, a assistente social, nos cemitérios e o mais próximo possível das famílias para no primeiro momento acolher todas as famílias que passam por este momento de tristeza”, ressaltou a coordenadora de Proteção Básica da SMASDH, Cátia Batista de Souza, que estabeleceu esta nova medida.

Pagamentos via Pix e maior parcelamento

Outras benfeitorias estão sendo implantadas nos cemitérios. Os custos obituários agora podem ser pagos via PIX ou parcelados em até seis vezes. A pasta também está reformulando toda a higiene dos locais - encerando as capelas, a entrada e os escritórios. Neste período de chuvas intensas e frequentes, há maior crescimento da vegetação e por conta disso, foi intensificado o trabalho de capina.

O secretário em exercício da SMASDH, Fanuel Faria, destacou a orientação do prefeito Rodrigo Drable para humanizar e melhorar o atendimento em todos os cemitérios do município.

“Nosso trabalho está sendo o de humanizar ainda mais os atendimentos, no Centro, no de Floriano, Amparo e Rialto. Neste momento doloroso para as famílias, estamos facilitando o atendimento e trazendo um novo olhar para todas as questões”, concluiu Fanuel.