Durante todo o processo foi necessária a paralisação de passagem de trens, com acompanhamento de funcionários da VLI - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 26/01/2023 19:54

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) executou nesta quarta-feira (25), a manutenção na rede de esgoto na rua Major José Bento, no bairro Vila Nova, próximo a entrada do bairro Vila Brígida. O serviço foi realizado nas margens da linha férrea que corta a região, trecho de concessão da empresa VLI.

Por este motivo, a autarquia precisava de autorização e acompanhamento da concessionária para efetuar essa manutenção. O trabalho foi iniciado e finalizado no mesmo dia pelo Saae-BM, durante todo o processo foi necessário a paralisação de passagem dos trens e de acompanhamento de funcionários da empresa. A logística desta manutenção precisou ser agendada com antecedência para proporcionar maior segurança na execução dos serviços realizados pela autarquia.

O coordenador administrativo e financeiro do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, explicou que o serviço foi realizado pela equipe de esgoto da autarquia e acompanhado pela companhia férrea, VLI. “Esta manutenção ocorreu nas margens da linha férrea e por isso o Saae-BM precisava de liberação, agendamento e acompanhamento por parte da VLI, que é a empresa concessionária deste trecho da linha férrea. Com planejamento e colaboração de todos, a manutenção foi realizada com rapidez e o resultado, mais uma vez, foi um sucesso”, ressaltou.