Secretário Marcus Barros conduziu a apresentação, que contou com a participação de Júlia Sant’Anna, ex-secretária de Educação de Minas GeraisFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 26/01/2023 20:09

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta quinta-feira (26), um encontro com gestores da rede municipal. O evento teve o objetivo de alinhar as ações do ano letivo de 2023, que terá início em 1º de fevereiro. O secretário de Educação, Marcus Barros, conduziu a apresentação, que contou ainda com a participação de Júlia Sant’Anna, especialista em políticas públicas e gestão governamental e ex-secretária de Educação do Estado de Minas Gerais.

Durante o encontro, Marcus destacou as ações realizadas pela secretaria no último ano, como a aplicação das Avaliações Diagnósticas, a implantação do Reforço Escolar e da Correção de Fluxo, a formação de diretores (gerais e adjuntos), além da aquisição de 1.234 notebooks para área administrativa das Unidades Escolares (UEs) e dos 20 laboratórios de iniciação científica.

“É fundamental que tenhamos o alinhamento entre a secretaria e as escolas. A secretaria se faz presente o tempo todo dentro das unidades. O planejamento estratégico precisa estar ligado com o que está sendo feito na escola, para que possamos observar os problemas e traçar os objetivos de forma coerente”, comentou, ressaltando ainda a presença da convidada Júlia Sant’Anna.

Júlia elogiou o trabalho realizado pela prefeitura de Barra Mansa, com destaque para a Secretaria de Educação, que, segundo ela, está atenta para o planejamento e a evolução no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

“Estou muito feliz de estar aqui para conversar como gestora, como uma pessoa que trabalha há bastante tempo na área da educação, sobre a importância de trabalhar com dados, com uma boa gestão. Isso permite alcançar bons resultados e uma melhoria na execução de recursos. É um momento para os diretores debaterem esse processo e verem as entregas recentes, aumentando a confiança para evoluir mais”, disse.

Uma das presentes foi a diretora do Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable, Ivete Gama de Oliveira. Ela falou sobre o início do ano ser um período importante para que os gestores da educação possam tomar conhecimento do que vai afetar o ano letivo, sobretudo o que vai mudar ou que pode ser mudado.

“Nós ficamos por dentro das novidades, dos planejamentos, de tudo que vamos trabalhar daqui pra frente. Dessa forma, podemos buscar formas de melhorar nosso trabalho. A expectativa para este ano é que tenhamos melhores condições de trabalho, principalmente com as reformas que estão sendo feitas”, disse Ivete.

Outra diretora presente foi a do Colégio Municipal Washington Luiz, Géssika Belan, que acrescentou que “o encontro permite uma integração da rede municipal de ensino, incluindo a troca de experiências e informações, além de como vai ser feita a manutenção e o recebimento dos alunos e da comunidade escolar”.