Ferramenta traz agilidade aos processos internos da secretaria de Finanças, além de economia - Felipe Vieira/CCS PMBM

Ferramenta traz agilidade aos processos internos da secretaria de Finanças, além de economiaFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 27/01/2023 16:57

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Finanças de Barra Mansa fez um balanço positivo da implantação do Pix para pagamento de tributos municipais. A ferramenta já representa 40% dos meios escolhidos pelo contribuinte para pagamento desde que foi implantada, há 8 meses. A segurança, credibilidade no mercado e eficiência do processo são fatores apontados pelo secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, como determinantes para a preferência.

“É uma preocupação do governo implantar, dentro de um processo de transformação digital, as melhores ferramentas que permitam cada vez mais segurança e credibilidade; além de apontar e aplicar suas receitas de maneira correta. O grande ganho disso é a melhoria da agilidade das ações internas, sejam elas para controle na tesouraria ou para aplicabilidade da receita propriamente dita”, pontuou Leonardo, destacando a agilidade e economia da ferramenta financeira: “Em outra forma de pagamento temos que aguardar a compensação. No Pix a transferência e aplicação do processo é imediata. O cidadão também é beneficiado com o processo mais célere. A ferramenta possibilitou a economia de 70% em relação aos demais canais de arrecadação desde que foi implantada”, acrescentou o secretário.

Pix em Barra Mansa

O Pix é opção para a contribuição do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), além de todas as taxas municipais. A ferramenta está disponível desde o dia 3 de maio de 2022, quando as guias passaram a ser emitidas com QR Codes programados com data de vencimento e valores a pagar.

A disponibilidade da ferramenta para o pagamento de tributos municipais foi possível através de parceria entre os setores do Tesouro e Receita, junto ao Banco do Brasil e à empresa Nota Control, que implantou o Gerenciamento Eletrônico de Documentos na prefeitura de Barra Mansa.