Prefeito Rodrigo Drable se reuniu com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez GóesDivulgação/CCS PMBM

Publicado 04/07/2023 18:11

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, esteve em Brasília nesta terça-feira (4) para uma reunião com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. O encontro foi intermediado pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, contando também com a presença do secretário Nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, e dos secretários estaduais de Governo, Bernardo Rossi, da Casa Civil, Nicola Miccione, e de Gabinete, Rodrigo Abel.

O objetivo da reunião foi a liberação de recursos federais para a realização de obras de contenção de encostas, que são necessárias em decorrência das fortes chuvas que afetaram Barra Mansa nos primeiros meses do ano. Protocolos e projetos foram produzidos pela Prefeitura de Barra Mansa, com suporte técnico do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), através do presidente do órgão, Luís Cláudio Magalhães. Rodrigo Drable destacou a importância do encontro para o município. “A reunião foi extremamente produtiva, pois a limitação de recursos é grande para um ano em que mais de 1,2 mil municípios sofreram intempéries graves. Barra Mansa apresentou demanda para 45 intervenções, que totalizam mais de R$ 93 milhões”, informou o prefeito.

O governador Cláudio Castro falou sobre o trabalho realizado em conjunto entre as esferas municipal, estadual e federal. "Essas obras emergenciais são extremamente importantes para a população e, graças a essa parceria e esforço somado, nós podemos alcançar resultados mais rápidos e beneficiar diretamente quem mais precisa", afirmou Castro.